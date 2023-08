Milan, con il Monza le prove generali per il campionato: la probabile formazione

Il Trofeo Berlusconi, per il Milan, avrà il sapore di una sorta di antipasto di campionato. I rossoneri, nell'occasione, affronteranno infatti il Monza, club di cui l'ex premier era proprietario prima della sua scomparsa, avvenuta lo scorso 12 giugno. Un'occasione, per Stefano Pioli, per testare quindi uomini e meccanismi di gioco in vista del via ufficiale della stagione, previsto, per Giroud e compagni, per il prossimo 21 agosto, quando il Diavolo farà visita al Bologna di Thiago Motta. Il tecnico, in particolare, ha bisogno di lavorare sull'amalgama della sua squadra, completamente rinnovata in sede di mercato con l'arrivo di ben otto giocatori (l'ultimo, in ordine di tempo, è stato il centrocampista statunitense classe 2002 Yunus Musah).

La probabile formazione

Il modulo sul quale Pioli ha lavorato in queste prime settimane di lavoro è il 4-3-3, sistema di gioco che, almeno inizialmente, dovrebbe mandare in soffitta il 4-2-3-1 utilizzato nelle ultime stagioni. Contro il Monza il tecnico sperimenterà quella che ad oggi, grosso modo, ritiene la formazione titolare. A guidare l'attacco, quindi, ci sarà Giroud, con Okafor pronto a subentrare a gara in corso. Il tridente offensivo sarà poi completato da Leao a sinistra e Pulisic a destra, con Chukwueze che darà il suo contributo nel corso della ripresa. In mezzo al campo ancora Krunic in cabina di regia, con Loftus-Cheek e Reijnders ad agire da mezzali. In difesa, con Calabria non ancora al meglio dopo l'affaticamento muscolare accusato nel corso dell'amichevole contro la Juventus, spazio per Florenzi a destra ed Hernandez a sinistra, con Thiaw nuovamente preferito a Kalulu e Kjaer per comporre la coppia centrale con Tomori.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione: