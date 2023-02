Monza-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Le vittorie contro Torino e Tottenham hanno ridato morale ad un ambiente, quello rossonero, che rischiava di sprofondare in un vortice negativo dopo le quattro sconfitte consecutive incassate nelle scorse settimane. Ed il Milan, adesso, cerca nuove conferme nella gara contro il Monza, in programma sabato 18 febbraio alle 18 all'U-Power Stadium. Un match ricco di insidie, dato che i brianzoli, in questo 2023, non hanno mai perso in campionato, raccogliendo tre vittorie e quattro pareggi in sette incontri. Il Diavolo, tuttavia, ha bisogno di raccogliere l'intera posta in palio per non perdere terreno nella lotta Champions, con gli uomini di Stefano Pioli al momento al terzo posto della classifica a quota 41 insieme ad Atalanta e Roma. I biancorossi, con i loro 29 punti, sono invece noni e puntano a scavalcare Udinese e Torino, che si trovano appena una lunghezza più sopra.

Monza-Milan, le scelte di Palladino

Palladino, per la sfida contro il Milan, si affiderà a quel 3-4-2-1 che tanto bene ha fatto nelle ultime uscite. Al centro dell'attacco ci sarà ancora spazio per Petagna, con Caprari e Pessina ad agire alle spalle dell'ex Napoli. In mezzo al campo Sensi in cabina di regia con Rovella al suo fianco, con le corsie esterne presidiate a destra da Ciurria e a sinistra da Carlos Augusto. Ballottaggio in difesa tra Caldirola e Marlon per completare il reparto con Pablo Marì e Izzo. In porta Di Gregorio.

Monza-Milan, le scelte di Pioli

Pioli pare aver ritrovato nuove certezze con il 3-4-2-1, modulo che verrà riproposto anche con il Monza. In difesa confermatissimo Thiaw dopo l'ottima prova offerta contro il Tottenham: insieme a lui Kjaer e Kalulu. In mezzo al campo, con Bennacer ancora non al meglio, ci sarà spazio per Krunic al fianco di Tonali, con Hernandez a sinistra ed uno tra Saelemaekers e Calabria a destra. Al centro dell'attacco ci sarà Giroud, supportato da Diaz e Leao. Pronto a fare il proprio debutto stagionale nel corso della ripresa Ibrahimovic.

Monza-Milan, le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna. All. Palladino

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Monza-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Monza-Milan, in programma sabato 18 febbraio alle 18 all'U-Power Stadium e valevole per la 23esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.