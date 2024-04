Monza-Napoli, doppio recupero per Calzona

Il Napoli prova a rialzare la testa dopo la sconfitta con l'Atalanta, la prossima sfida sarà sul campo del Monza, una delle rivelazioni del campionato che recentemente, proprio nel suo stadio, ha fatto lo scalpo al Milan. Gli azzurri non possono più sbagliare per provare a rientrare nella lotta per l'Europa, ora sono a meno cinque dall'Atalanta sesta e sono tra quelli che più sperano che l'Italia possa avere cinque squadre nella prossima Champions League per poter avere più posti "europei" in campionato.

Monza-Napoli, le ultime notizie su infortunati e squalificati

Per fortuna dei tifosi azzurri Calzona rispetto al recente passato ritrova due pezzi pregiati della propria rosa, Kvaratskhelia e Ngonge sono tornati in gruppo e quindi saranno a disposizione per il match. Probabile che tra i due possa partire titolare il georgiano, fondamentale nell'economia del gioco campano. Grazie a questi due rientri il Napoli vede svuotarsi l'infermeria e non avendo nemmeno squalificati avrà la rosa al completo per la gara.

Diversa la situazione per Palladino che dovrà rinunciare a Pessina, squalificato al pari del Papu Gomez, e agli infortunati Vignato, Caprari e D'Ambrosio. Il tecnico dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Dany Mota più di Akpa Akpro sulla linea dei trequartisti insieme a Colpani e ad un terzo giocatore a scelta tra Maldini e Carboni, con il primo in leggero vantaggio al momento.