Monza-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Monza e Napoli si sfidano per rialzarsi dopo le sconfitte nell'ultima giornata. Il ko con il Torino ha allontanato, forse definitivamente, il sogno europeo dei padroni di casa, il pesante 0-3 con l'Atalanta ha invece chiuso nel cassetto il sogno della rimonta Champions degli azzurri di Calzona.

Monza-Napoli, le scelte di Palladino

Palladino dovrebbe proseguire sulla strada del 4-2-3-1 con Gagliardini che torna in mediana con Bondo e il tridente Mota, Colpani, Maldini, in vantaggio su Carboni, che si piazzerà alle spalle di Djuric. In difesa Marì e Izzo centrali, all'appello mancherà il capitano Pessina, squalificato per la prossima partita

Monza-Napoli, le scelte di Calzona

Calzona proporrà il solito 4-3-3 con Mario Rui più di Olivera a sinistra e per il resto tutti i titolarissimi in campo con Juan Jesus a fare coppia con Rrahmani davanti a Meret. In attacco recuperati sia Ngonge che Kvaratskhelia con il georgiano pronto a partire titolare nel tridente insieme a Osimhen e Politano.

Monza-Napoli, le probabili formazioni

Monza (4-2-3-1) Di Gregorio, Birindelli, Izzo, Marì, Carboni; Bondo, Gagliardini; Maldini, Colpani, Mota

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Traoré, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Monza-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN tramite app e sito ufficiali, attiva anche la diretta sul canale di Sky Zona DAZN. Le telecronaca sarà di Edoardo Testoni e Fabio Bazzani.