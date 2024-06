Come cambia il Monza con Alessandro Nesta

Alessandro Nesta è il nuovo allenatore del Monza, Galliani ha deciso di affidare ad un uomo di fiducia la panchina per un anno con opzione per il secondo in caso di salvezza che resta l'obiettivo minimo della squadra. I due si conoscono fin dai tempi del Milan, sono stati protagonisti di tanti successi e adesso proveranno a far crescere ancora una formazione che negli ultimi due anni non è mai stata invischiata nella lotta per non retrocedere grazie all'ottimo lavoro di Palladino, finito alla Fiorentina.

La probabile formazione del Monza con Alessandro Nesta

L'allenatore può già contare su una rosa importante e la disegnerà a seconda delle caratteristiche dei giocatori, come fatto in tutte le sue esperienza passate. Il modulo che gli ha regalato maggiori soddisfazioni è stato il 3-5-2 o il 3-4-2-1, quindi con la difesa a tre che però non è un dogma, a Reggio Emilia per esempio aveva iniziato con la linea a quattro e il rombo di centrocampo, modulo utilizzato prevalentemente nella sua esperienza a Perugia.

I giocatori sono già abituati ai cambi di sistema di gioco, anche Palladino ha iniziato con il 3-5-2 e poi ha virato sul 4-2-3-1 con ottimi risultati sia nel primo che nel secondo caso. Se si punterà sugli esterni a tutta fascia potrebbe essere rilanciato Ciurria, giocatore che l'estate scorsa era finito nel mirino delle big proprio per la sua capacità di coprire tutta la fascia, in difesa le colonne Pablo Marì e Izzo hanno giocato sia a tre che a quattro in carriera, mentre in attacco Djuric potrà essere il riferimento con ogni modulo.

La carriera di Nesta da allenatore

Per Alessandro Nesta si tratta di una grande occasione dopo una carriera da allenatore iniziata a Miami e proseguita in Italia con il Perugia con 40 partite e una media punti di 1,25. Un trampolino di lancio per approdare al Frosinone dove ha sfiorato la Serie A, battuto solo in finale playoff dallo Spezia, e ha inanellato 77 partite con media punti di 1,39. L'ultima esperienza è quella appena terminata con la Reggiana, ancora in Serie B, con 41 partite (media punti di 1,29) e una salvezza molto tranquilla cullando per un po' anche il sogno playoff, niente male per una neopromossa.