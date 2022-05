Sarà un Monza subito al top: gli obiettivi di mercato per la A

È il Monza, dopo Lecce e Cremonese, che avevano staccato il pass chiudendo la stagione regolare ai primi due posti, la terza squadra promossa in Serie A. I brianzoli, dopo la vittoria per 2-1 nella gara di andata, hanno espugnato l'Arena Garibaldi di Pisa per 3-4 al termine dei tempi supplementari, dopo che i novanta minuti regolamentari, contrassegnati da mille emozioni, si erano conclusi sul 3-2 in favore dei nerazzurri. Per i biancorossi del patron Silvio Berlusconi si tratta della prima promozione nella massima serie in 110 anni di storia.

Monza, gli obiettivi di mercato

Una Serie A che il Monza vorrà vivere subito da protagonista, come dichiarato dallo stesso Berlusconi dopo la vittoria di Pisa: "Ora vogliamo lo scudetto e poi la Champions". Se quello tricolore, così come quello Champions, sembra adesso solamente un sogno più che un reale obiettivo, i brianzoli hanno la concreta ambizione di non fare da semplice comparsa nell'Olimpo del calcio. E, per farlo, sono subito pronti a gettarsi a capofitto sul mercato, regalando a mister Stroppa rinforzi di primo piano.

In attacco un nome che piace molto è quello di Andrea Belotti, in scadenza di contratto con il Torino. Il "Gallo", reduce da un'annata tormentata a causa degli infortuni, potrebbe essere tentato dall'avventura in biancorosso, soprattutto se il club lombardo dovesse proporgli un ruolo da protagonista all'interno di un progetto a lungo termine. Ma non finisce qui, perché al Monza piacciono, e non poco, anche Junior Messias, che potrebbe non essere riscattato dal Milan, e Stefano Sensi, nella seconda parte dell'ultima stagione alla Sampdoria. Un tris di acquisti che, se dovessero andare in porto, permetterebbe ai brianzoli di poter contare fin da subito su un reparto offensivo di livello, che alzerebbe immediatamente l'asticella degli obiettivi ben al di sopra della semplice salvezza.