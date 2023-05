Monza-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

All’U-Power va in scena in confronto tra le due formazioni che, in compagnia dell’Atalanta, hanno fatto meglio nelle ultime cinque giornate. Dieci punti a testa per Monza e Roma, a certificare lo stato di salute della squadra capitolina in piena bagarre per un posto Champions – nonché in corsa per l’Europa League – a discapito di una situazione estremamente complessa sul fronte infortunati, e di quella brianzola che da quando la Serie A è a 20 squadre (stagione 2004-05), è la prima squadra tra quelle debuttanti nel massimo campionato a salvarsi con sei giornate di anticipo. Se l’obiettivo degli uomini di mister Palladino (che l’a.d. biancorosso Adriano Galliani ha già precisato di voler riconfermare) diventa ora quello di chiudere il torneo da matricola all’ottavo posto, la Roma al contrario ha di fronte un autentico “all-in” nelle prossime settimane. Si troverà infatti a fronteggiare in versione rimaneggiata le sfide decisive per ritornare nell’Europa che conta ma anche per provare a fare bis nelle coppe continentali, dopo la vittoria della Conference League dodici mesi fa. A Monza, i giallorossi dovranno peraltro anche invertire un trend recente non positivo lontano dall’Olimpico (quattro sconfitte nelle ultime sei trasferte): inoltre, è da metà novembre che i capitolini – reduci dalla sconfitta di Bergamo e dal pareggio col Milan – non restano tre gare di fila senza festeggiare i tre punti.

Monza-Roma, le scelte di Palladino

Possibili novità nell’undici di partenza brianzolo, alla luce degli impegni ravvicinati proposti da questo avvio di maggio. In difesa, a protezione di Di Gregorio, potrebbe avere qualche chance Marlon il quale rileverebbe Caldirola nella retroguardia a tre insieme a Izzo e Pablo Marì. Sulle corsie laterali si sistemeranno Ciurria e Carlos Augusto, mentre la coppia centrale in mediana sarà formata da Pessina e Rovella. Tra le rotazioni ipotizzabili in avanti, Sensi potrebbe rilevare Colpani, mentre l’eventuale turno di riposo di Mota farebbe scattare il ballottaggio tra Petagna e Gytkjaer per una maglia da titolare.

Monza-Roma, le scelte di Mourinho

Infortuni e squalifiche obbligheranno l’allenatore lusitano a varare un undici inedito, che dovrà anche tenere conto di alcuni dubbi che verranno sciolti “last minute” (Bove alle prese con un problema alla spalla, Wijnaldum e Dybala che lunedì non si sono allenati in gruppo). Davanti a Rui Patricio si dovrebbero sistemare Celik come braccetto di destra più Mancini ed Ibanez, sui binari laterali Spinazzola e Zalewski, con Cristante e Bove (oppure Camara) nel cuore della mediana, mentre sulle trequarti Pellegrini ed El Shaarawy innescheranno Abraham punta centrale. Tra le soluzioni alternative, oltre al ritorno al 4-2-3-1, anche l’utilizzo di Solbakken tra le linee, che consentirebbe l’arretramento di Pellegrini a centrocampo: scelta, questa, che agevolerebbe l’utilizzo di Cristante come regista difensivo, riportando eventualmente Celik ad operare a tutta fascia sul versante destro.

Monza-Roma, le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Izzo, Pablo Marì, Caldirola, Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Caprari, Colpani, Mota. All. Palladino

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Celik, Mancini, Ibanez, Zalewski, Bove, Cristante, Spinazzola, El Shaarawy, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Monza-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Monza-Roma, in programma mercoledì 3 maggio alle 21 all’U-Power Stadium, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.