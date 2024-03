Monza-Roma, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’U-Power Stadium accende ii riflettori su una delle sfide più interessanti della giornata numero ventisette di Serie A. Di fronte il Monza e la Roma, due delle formazioni più in salute dell’ultimo mese, come testimonia il rendimento recente di entrambe. Brianzoli in serie positiva da cinque partite, con tre vittorie e due pareggi e soprattutto ben quattro clean sheet (uniche due reti incassate, quelle nell’affermazione per 4-2 contro il Milan), giallorossi che nelle prime sei gare del massimo campionato sotto la gestione De Rossi hanno incamerato 15 punti – solo il Bologna con sedici e l’Inter a punteggio pieno hanno fatto meglio – e realizzato ben 16 reti, due in meno della formazione nerazzurra capolista che rendono l’attacco della Roma il terzo più prolifico del torneo. Solo tre i precedenti in Serie A, con due affermazioni dei capitolini (l’ultima all’andata, disputata all’Olimpico e decisa allo scadere da una rete di El Shaarawy) ed un pari risalente a maggio 2023, sul finire della stagione 2022/2023.

Monza-Roma, le scelte di Palladino

Con la squalifica di Izzo, la retroguardia cambierà interpreti e forse anche assetto. In caso di linea a quattro davanti a Di Gregorio, la coppia Pablo Marí-Caldirola sarà schierata al centro con Birindelli e Andrea Carboni terzini. L’alternativa è costituita dall’utilizzo di D’Ambrosio, fruibile in mezzo ma anche come braccetto in una retroguardia a tre che alzerebbe sulla linea dei centrocampisti i due esterni, a fluidificare a tutta fascia sui binari laterali. Nel cuore della mediana si posizioneranno Gagliardini e Pessina, mentre in avanti Djuric avanti su Colombo come riferimento offensivo principale. Sulla trequarti spazio a Colpani, Mota e Maldini, con l’alternativa costituita da Valentin Carboni.

Monza-Roma, le scelte di De Rossi

L’abbondanza in difesa potrebbe portare il tecnico giallorosso a riproporre una retroguardia a tre con Mancini, il ristabilito Llorente, Smalling e Ndicka a giocarsi la maglia da titolare. In caso di linea a quattro i primi due favoriti per governare il pacchetto arretrato, con Kristensen – avanti su Celik – a rilevare l’infortunato Karsdorp a destra ed Angeliño in ballottaggio con Spinazzola sul versante opposto. A centrocampo Paredes play con Pellegrini e Cristante, col sacrificio di Bove, sebbene l’imminenza dell’impegno europeo con lo Slavia potrebbe anche suggerire l’utilizzo di una staffetta con Aouar e Sanches. Discorso analogo in avanti, dove dovrebbe toccare a Lukaku-Dybala con il supporto di El Shaarawy in vantaggio su Zalewski, ma Baldanzi ed Azmoun sono pronti a ritagliarsi spazio per far rifiatare i titolarissimi. Tra i pali, ancora Svilar.

Monza-Roma, le probabili formazioni

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, Caldirola, Pablo Marì, A. Carboni, Gagliardini, Pessina, Mota, Colpani, Maldini, Djuric. All. Palladino

Roma (4-3-3): Svilar, Kristensen, Mancini, Llorente, Angeliño, Paredes, Cristante, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Monza-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Monza-Roma, in programma sabato 2 marzo alle ore 18 all’U-Power Stadium di Monza, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.