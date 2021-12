Morata-Barcellona, l'idea per gennaio: pronto l'addio alla Juventus

Potrebbe essere ai titoli di coda l'avventura di Alvaro Morata con la maglia della Juventus. L'attaccante, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, sarebbe infatti nel mirino del Barcellona, alla ricerca di rinforzi in vista del mercato di gennaio. A richiedere espressamente l'ex giocatore del Real Madrid sarebbe stato il tecnico dei blaugrana Xavi, il quale avrebbe già avuto un primo colloquio con il bianconero. Il giocatore, da parte sua, avrebbe aperto le porte alla cessione, dichiarando di non sentirsi più a suo agio nella Torino bianconera.

Juventus, Morata verso il Barcellona: caccia al sostituto

Xavi ritiene Morata l'uomo giusto per dare nuova linfa all'attacco blaugrana, che, dopo aver perso in estate Lionel Messi, passato al Paris Saint-Germain, ha dovuto rinunciare anche a Sergio Aguero, costretto a dire addio all'attività agonistica in seguito alla comparsa di un'aritmia cardiaca. L'allenatore dei catalani vorrebbe porre l'attaccante al centro di un progetto a lungo termine, idea che stuzzica il calciatore.

La Juventus, da parte sua, sarebbe pronta a rinunciare a Morata, che nella sua seconda avventura a Torino non ha mai pienamente convinto (soltanto cinque le reti nel corso di questo campionato, undici nello scorso torneo). Prima, però, il club dovrebbe trovare un adeguato sostituto: le piste più calde, al momento, sono quelle che portano a Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo sul quale si registra l'interesse anche dell'Inter, e Arkadiusz Milik, attualmente in forza ai francesi dell'Olympique Marsiglia. Sembrano invece in ribasso le quotazioni di Mauro Icardi, Pierre-Emerick Aubameyang ed Edinson Cavani, con l'uruguaiano che sarebbe la principale alternativa del Barcellona in caso di mancato arrivo di Morata. L'ultima parola, in ogni caso, spetterà all'Atletico Madrid, al momento detentore del cartellino della punta.