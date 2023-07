Milan, come giocherebbe con Morata: la probabile formazione

È Alvaro Morata il primo obiettivo per rinforzare l'attacco in casa rossonera. Il Milan, in questi giorni, ha infatti aumentato il pressing sul giocatore dell'Atletico Madrid, che, da parte sua, avrebbe già espresso il pieno gradimento per la destinazione. E, nelle scorse ore, sarebbe stata avanzata la prima vera offerta: 12 milioni di euro per l'acquisto del cartellino dai Colchoneros e cinque milioni a stagione per quattro anni all'attaccante. Il club spagnolo, al momento, prende tempo, ma le possibilità che la trattativa abbia uno sbocco positivo sono buone.

Milan, la probabile formazione con Morata

Morata, nei piani del Milan, si contenderebbe sì il ruolo di prima punta con Olivier Giroud, ancora al centro del progetto rossonero malgrado i quasi 37 anni di età, ma non solo: tra le idee del tecnico Stefano Pioli, infatti, ci sarebbe anche quella di utilizzare lo spagnolo sulla trequarti, così da sfruttarne le abilità tecniche in fase di palleggio. Una soluzione che tornerebbe particolarmente utile in determinate situazioni, magari contro avversari chiusi a riccio nella propria metà campo. In questo caso l'ex attaccante della Juventus sarebbe affiancato sulla trequarti da Leao (del quale talvolta potrebbe anche prendere il posto per permettere al portoghese di rifiatare) e Pulisic, per il quale la trattativa con il Chelsea sembra ormai in dirittura d'arrivo.

Queste, nel dettaglio, le due possibili soluzioni: