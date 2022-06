Perché 8 persone saranno processate per la morte di Maradona

Otto persone, fra medici e infermieri, saranno processate per omicidio involontario per la morte di Diego Armando Maradona, dopo che la perizia del tribunale ha stabilito che la terapia cui era sottoposto l'ex stella argentina era "deficiente e irregolare". Secondo gli esperti Maradona - stroncato nella sua abitazione da un infarto mentre stava rimettendosi da un intervento al cervello - "avrebbe avuto migliori possibilità di sopravvivenza" con un'appropriata terapia in una struttura sanitaria. Fra gli imputati figurano il medico personale di Maradona, il neurochirurgo Leopoldo Luque, due medici, tre infermieri, uno psichiatra e uno psicologo.

Il capo di imputazione - omicidio per negligenza - comporta una pena compresa fra gli otto e i 25 anni di carcere; per il processo non è stata fissata al momento alcuna data.

Diego Armando Maradona è morto a Tigre il 25 novembre 2020. Aveva da poco compiuto 60 anni e stava attraversando un periodo complicato tanto dal punto di vista fisico quanto personale. Tre settimane prima del decesso era stato portato d'urgenza in una clinica di La Plata a causa di un crollo emotivo e pochi giorni dopo a Buenos Aires, subì una delicata operazione al cervello per la rimozione di un ematoma. Rientrato nella sua casa di Tigre per passare un lungo periodo di convalescenza e di riabilitazione, morì improvvisamente il 25 novembre per un edema polmonare acuto conseguente a insufficienza cardiaca. Il feretro venne esposto in una camera ardente allestita all'interno della Casa Rosada a Buenos Aires, dove migliaia di persone si misero in coda per tributare l'ultimo saluto al campione argentino. Maradona fu sepolto accanto ai genitori nel cimitero Jardin Bella Vista della capitale.