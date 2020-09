Mohamad Atwi: il calciatore morto dopo essere stato colpito da un proiettile vagante

Le sue condizioni erano disperate, ma è restato a lungo attaccato alla vita. Il calciatore libanese Mohamad Atwi e' morto questa mattina per le ferite riportate dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile vagante un mese fa. Lo riporta il quotidiano locale Al Jadeed, sottolineando che il 21 agosto Atwi è stato accidentalmente colpito in testa da un proiettile sparato durante le celebrazioni per il funerale di un pompiere, una delle vittime dell'esplosione di Beirut, che ha provocato 190 morti.

Classe 1987, Atwi era un calciatore professionista che ha giocato come centrocampista per la squadra nazionale e ha giocato per numerosi club nella prima divisione della Premier League libanese.

Pochi giorni prima dell'incidente che gli è costato la vita, aveva firmato un nuovo contratto per rientrare nella squadra di calcio libanese del Tadamon Sour. In tanti in queste lo ricordano sui social network.

Mohamad passed away overnight - his body gave up to the critical injury he sustained one month ago when a stray bullet hit him in the head in #Beirut in the middle of the day.



Whoever shot that bullet was participating in a funeral on the other side of Beirut. #Lebanon https://t.co/ANQPslxlx0