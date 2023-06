Il saluto di Galliani a Berlusconi: "Maestro di tutto"

Adriano Galliani è stato il braccio destro di Silvio Berlusconi nel calcio per oltre 20 anni, è stato l'amministratore delegato del Milan in tutto il lungo percorso che ha portato i rossoneri a vincere ben 29 trofei, e oggi ricopre la stessa carica nel Monza, acquistato dall'ex Presidente del Consiglio e portato in pochi anni fino alla Serie A.

Morto Berlusconi, le dichiarazioni di Galliani

Un rapporto quello tra Berlusconi e Galliani che andava ben oltre quello lavorativo-sportivo, i due erano amici, si confrontavano su tutto e con il Milan hanno portato in Italia una lista quasi infinita di campioni. Il duetto ha portato la società lombarda tre volte sul tetto del mondo, cinque sul quello d'Europa e otto su quello d'Italia.

Queste le dichiarazioni di Galliani poco dopo la morte di Silvio Berlusconi: "Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente. Affranto, senza parole, con immenso dolore piango l'amico, il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre 43 anni. Riposa in pace caro Presidente. Con tanto, tanto amore".

Insieme a Galliani, anche il Monza ha voluto dare l'addio al suo presidente: "Grazie di tutto, Presidente." queste le parole che accompagnano un video di un minuto e mezzo con le immagini salienti del viaggio della società sotto la guida di Berlusconi.