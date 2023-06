Morte Berlusconi, il ricordo di Gullit: "Per sempre grato per avermi fatto giocare nel Milan"

Silvio Berlusconi è morto. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, nonché ex premier, è scomparso nella mattina di oggi, lunedì 12 giugno, all'ospedale San Raffaele di Milano. Un nome, quello di Berlusconi, che rimarrà per sempre legato anche al mondo del calcio e, in particolare, al Milan, club di cui è stato presidente dal 20 febbraio 1986 al 13 aprile 2017. Trentuno anni arricchiti da ben 29 trofei, con i rossoneri capaci, in quei tre decenni, di affermarsi come una delle squadre più forti al mondo.

Numerosissimi i campioni italiani e stranieri che hanno indossato la maglia del Diavolo durante la gestione di Berlusconi. Tra questi un ruolo speciale spetta senza dubbio a Ruud Gullit, che, con Marco Van Basten e Frank Rijkard, ha formato lo storico trio degli olandesi del Milan di Arrigo Sacchi. L'ex centrocampista, non appena appresa la notizia della morte di Berlusconi, ha voluto salutare il suo ex presidente attraverso i propri profili social: "Riposa in pace, Mr. Berlusconi. Per sempre grato per l'opportunità che mi hai dato di giocare nel tuo iconico club", ha scritto Gullit, che con i colori rossoneri ha vinto due Coppe dei Campioni, due Supercoppa Uefa, due Coppe Intercontinentali, tre scudetti e tre Supercoppe Italiane.