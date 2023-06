Morte Berlusconi, Maldini e Baresi: "Ci ha fatto vivere un sogno"

Paolo Maldini è stata la bandiera del Milan di Silvio Berlusconi, cresciuto nel settore giovanile rossonero è arrivato in prima squadra nel 1984, poi, due anni dopo è iniziata l'era dell'ex Presidente del Consiglio e Maldini è sempre stato in campo a lottare insieme ai compagni per vincere sempre, in Italia e in Europa. Con Berlusconi presidente, il difensore è diventato da giovane promessa a uno dei giocatori più forte e apprezzati del mondo fino a prendersi la fascia da capitano. Venticinque anni di Milan, 20 con Berlusconi presidente con 29 trofei vinti, un'avventura indimenticabile.

Il saluto di Maldini a Silvio Berlusconi

Paolo Maldini oggi, nel giorno della scomparsa del suo ex Predidente, ha scritto su Instagram il suo messaggio di addio: "Ci lascia un genio, visionario e sognatore, ma soprattutto un amico che ha cambiato la storia della nostra Italia. Grazie di tutto Presidente, hai fatto vivere a tutti noi milanisti un sogno lungo più di 30 anni, nessuno sarà mai come te".

Un sogno che è rimasto nel cuore e sulla pelle di Paolo Maldini che dopo essere stato protagonista in campo è stato anche dirigente fino a pochi giorni fa con la nuova proprietà americana. Da uomo mercato principe ha riportato i rossoneri sul tetto d'Italia, ma non è bastato a Cardinale che la settimana scorsa ha deciso che il rapporto doveva interrompersi. Un addio che è stato un vero terremoto in casa Milan.

L'addio di Franco Baresi

Un altro simbolo del Milan di Berluconi è stato il capitano dei primi successi Franco Baresi che ha così salutato il suo presidente Silvio Berlusconi: "Mi sento più solo. Per me era come un padre, un presidente unico e affettuoso. Ha realizzato i miei sogni".