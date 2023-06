Morte Berlusconi, Sacchi e Capello: "Unico e geniale"

Il nome di Silvio Berlusconi resterà indissolubilmente legato a quel Milan dei record, capace di fare incetta di trofei a stretto giro di posta dall'ingresso del Cavaliere nel mondo del calcio. A parlare, podo dopo la notizia della sua scomparsa, sono alcuni dei tecnici che l'imprenditore e politico milanese ha fortemente voluto alla guida del club rossonero.

“E’ stato un personaggio unico – racconta Fabio Capello ai microfoni di Sky Sport – con una forza e un carisma che ho visto in poche altre persone. Tanti hanno cercato di fare come lui senza riuscirci, aveva capacità manageriale e di trovare e scegliere uomini giusti per raggiungere gli obiettivi. Avete la dote di capire subito chi era importante e chi aveva idee giuste, ma pure i momenti in cui intervenire: di tutti gli acquisti che ha fatto, fra giocatori ed allenatori, ne ha sbagliati pochi. Ricordo la prima volta a Milanello che disse che voleva far diventare il Milan la squadra più forte del mondo, e ci riuscì. Un ricordo? Nel 2007 allenavo il Real Madrid e mi chiese di Ronaldo, gli dissi che era il più forte che avessi mai allenato ma che oramai non aveva più voglia e che lo avevamo già venduto in Arabia Saudita. Il giorno dopo Ronaldo era un giocatore del Milan”.

“Generoso e geniale”, lo definisce un Arrigo Sacchi visibilmente commosso nel suo ricordo all’ANSA. “Sto male, perché nonostante tutto non me l’aspettavo. E’ stato un uomo generoso - aggiunge l'ex tecnico del Milan che vinse tutto - ed ha cercato di cambiare questo paese difficile, formato da individualisti. Lo era anche lui? No, pensava di insieme e vedeva lontano: quando mi prese gli dissi "lei o è pazzo o è un genio". Visti i risultati, datemi voi la risposta”. Sui social arriva anche il cordoglio di quel Carlo Ancelotti che Silvio Berlusconi ha voluto in rossonero sia come giocatore che come allenatore: “La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente”, recita il tweet del tecnico del Real Madrid.