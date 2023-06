Tutte le vittorie del Milan di Berlusconi

La morte di Silvio Berlusconi porta via anche al calcio un pezzo di storia. Il suo ingresso nel mondo del pallone risale al 1986 quando acquistò il Milan diventando poi uno dei presidenti più vincente di sempre in Italia e nel mondo. I rossoneri sono la sua guida hanno conquistato ben 29 trofei in Italia, in Europa e nel mondo.

Cosa ha vinto il Milan di Berlusconi

In totale il Milan di Silvio Berlusconi ha vinto otto volte lo Scudetto, il primo nel 1988 e l'ultimo nel 2010. Ai tricolori va aggiunta la Coppa Italia del 2003 e le 6 Supercoppa Italiana tra cui le tre di fila tra il 1992 e il 1994. Successi arrivati mostrando non solo uno certo strapotere dovuto ai tantissimi campioni di quelle squadre da ricordare, ma anche tanto bel gioco. Berlusconi amava il calcio divertente, non solo quello vincente, e spesso ha fatto sentire la sua voce con gli allenatori, alcuni dei quali portati alla ribalta quasi dal nulla, Sacchi è stata forse la sua intuizione più importanti in oltre 20 anni di presidenza.

La grande forza del Milan sotto l'ala protettrice di Berlusconi è stata dimostrarsi all'altezza anche dei migliori club europei. Cinque le Champions League portate a Milano, con l'incredibile impresa di vincerne due di fila tra nel 1989 e il 1990, le altre coppe dalle grandi orecchie sono state alzate nel 1994, 2003 e nel 2007. Oltre ai titoli europei sono state cinque le vittorie della Supercoppa Europea, un record condiviso con Real Madrid e Barcellona. Tutti successi che hanno aperto al Milan le porte del Mondo: Berlusconi ha infatti portato la società a vincere due Coppa Intercontinentale nel 1989 e nel 1990 e un Mondiale per Club nel 2007.