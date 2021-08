Calcio in lutto: è morto Gerd Muller, uno dei più grandi centravanti di tutti i tempi

E' morto Gerd Muller, leggendario attaccante del Bayern Monaco degli anni '60 e '70. A darne notizia è la società bavarese. Aveva 75 anni, il suo cuore ha smesso di battere oggi, 15 agosto 2021. Da tempo era malato di Alzheimer. Lascia la moglie Uschi e una figlia.

Addio a Gerhard Muller, il "Bomber der Nation"

Vincitore di un Pallone d'oro (1970) e di due Scarpe d'oro (1970 e 1972), è uno dei cannonieri più prolifici della storia del calcio avendo messo a segno 730 reti in 788 incontri. Fu ribattezzato Bomber der Nation ("Il cannoniere nazionale"): il suo curriculum con la maglia della Germania Ovest è stellare: 68 gol in 62 incontri. 566 gol in 607 partite ufficiali per l'FC Bayern.

Con 365 reti detiene il record di gol in Bundesliga. Sapeva segnare in tutti i modi Muller, è stato il centravanti "di rapina" per eccellenza. Pur non avendo un grande fisico, era implacabile nell'area piccola. Lo si notava poco, nello sviluppo del gioco: ma quando c'era da spingere la palla in rete, di testa, di destro o di sinistro, nessuno lo sapeva fare con i suoi tempi.

Vinse il Mondiale del 1974 in casa, nella storica finale contro l'Olanda che è parte della storia del calcio. Fu decisivo anche in quella partita, ovviamente, segnando il gol decisivo. Gli italiani lo ricordano soprattutto per quell'Italia-Germania 4-3 di Messico '70 che è nell'enciclopedia del gioco. Anche lì segnò, a modo suo.

Martellini non se ne accorse nemmeno. Non ci si accorgeva mai di Gerd #Muller, 730 gol in 788 partite, 68 gol in 62 partite con la Germania. Questo il più doloroso e mitologico, responsabile del quasi-omicidio di Gianni Rivera in mondovisione. Gli toccò rimediare segnando il 4-3. pic.twitter.com/ra2ltSgNCg — Giuseppe Pastore (@gippu1) August 15, 2021

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

Oliver Kahn, CEO dell'FC Bayern, commenta così la scomparsa del campione: “La notizia della morte di Gerd Müller ci tocca tutti profondamente. È una delle più grandi leggende nella storia dell'FC Bayern, i suoi successi non hanno eguali fino ad oggi e faranno parte per sempre della grande storia dell'FC Bayern e di tutto il calcio tedesco. Come giocatore e come persona, Gerd Müller è stato unico: sarà nei nostri cuori per sempre".

Gerd Muller, Sepp Maier e Franz Beckenbauer: grazie a loro tre l'allora piccolo Bayern Monaco riuscì a metà anni '60 a lasciare le secche della seconda serie del campionato tedesco occidentale per la Bundesliga. Misero il Bayern sulla mappa del calcio mondiale. Se il Bayern oggi è una potenza, è anche grazie alle centinaia di reti del "Bomber della Nazione". La Germania intera, e tutti gli amanti del gioco più bello del mondo, oggi piangono un grandissimo.

Un'istantanea. Muller calcia in rete, e nella leggenda, il pallone che decide la finale mondiale del '74. Buon viaggio campione