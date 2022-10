È morto Giampiero Ventrone, aveva 62 anni: calcio in lutto

Calcio in lutto: è morto, all'età di 62 anni, Giampiero Ventrone, attuale preparatore atletico del Tottenham e per tanti anni alla Juventus. La causa del decesso sarebbe una leucemia fulminante che nel giro di pochi giorni l'ha stroncato.

Ventrone, soprannominato "il Marine" negli anni '90 per via dei suoi allenamenti durissimi, soprattutto durante i ritiri precampionato, che però garantivano dividendi a stagione in corso, era stato alla Juve dal 1994 al 2004 e dopo una breve esperienza da vice allenatore dell’Ajaccio era tornato a fare il preparatore atletico prima del Catania, e poi in Cina al Jiangsu Suning e al Guangzhou Evergrande.

Lo scorso anno Antonio Conte, che aveva conosciuto Ventrone quasi trent'anni fa ai tempi della "prima Juve di Lippi", lo aveva voluto con sé a Londra.

Qui Ventrone con Harry Kane, il centravanti degli Spurs e capitano della nazionale (foto dal sito ufficiale del club)

Ventrone ha cambiato la preparazione atletica nelle squadre di calcio, innalzandone il livello. "La vittoria appartiene ai forti", "Allenati oggi per correre domani" erano due dei suoi motti più celebri. Un vero "guru" della fatica, che non sarà dimenticato.