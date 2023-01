Un torneo per ricordare Gianluca Vialli

Gianluca Vialli se ne è andato oggi all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Il calcio è in lutto, poche settimane dopo Mihajlovic, è mancato un altro uomo vero, un lottatore, un vincente in campo e fuori, un esempio per molti. La sua carriera da calciatore è stata ricca di successi in Italia e in Europa, quella da dirigente e collaboratore è stata altrettante importante con la ciliegina sulla torta dalla vittoria dell'Europeo con l'Italia di Roberto Mancini.

No, Gianluca Vialli non aveva paura

Vialli lascia un ricordo indelebile, con i suoi gol, le sue capriole, la sua caparbietà è entrato nel cuore di tutti i tifosi non solo di quelli delle squadre di cui ha vestito la maglia.

Marco Lanna e il torneo per ricordare Gianluca Vialli

Nelle ultime ore in tanti stanno mandando un messaggio sui social e non solo a Gianluca Vialli, molti arrivano dai suoi ex compagni nella Sampdoria capace di vincere lo Scudetto ed arrivare ad un passo dalla Coppa dei Campioni. A ricordarlo è stato anche Marco Lanna che nella Sampdoro era un pilastro della difesa e che oggi è il presidente del club blucerchiato: "Aveva sempre nel cuore la Samp, mi chiamava per sapere come andavano le cose, le dinamiche interne. E' sempre stato molto legato a questo club" questo le sue parole a Sky Sport.

Poi lo stesso Lanna lancia un'idea: "Vorrei organizzare un quadrangolare con Chelsea, Cremonese, Juventus e Sampdoria: un "trofeo Luca Vialli" in cui il ricavato andrebbe in beneficenza. In questo lui era un maestro".