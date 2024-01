Calcio in lutto: è morto Mario Zagallo

Grande calciatore prima, allenatore nella leggenda già da giovanissimo poi. Mario Zagallo è morto. Aveva 92 anni.

Eterno Zagallo: quattro volte campione del mondo

"È con grande tristezza che vi informiamo della morte del nostro eterno quattro volte campione del mondo Mario Jorge Lobo Zagallo", si legge in un breve comunicato pubblicato sul suo account Instagram. Soprannominato Il professore, Zagallo ha giocato un ruolo fondamentale anche in quattro dei cinque titoli mondiali vinti dalla Seleçao. Da giocatore vinse due trofei: nel 1958 in Svezia e nel 1962 in Cile insieme a Pelè. In panchina ha poi guidato la Nazionale brasiliana al titolo supremo nel 1970 in Messico (la più forte nazionale di tutti i tempi) ed è stato viceallenatore durante l'incoronazione del 1994 negli Stati Uniti, quando vinse ai rigori contro l'Italia di Arrigo Sacchi. Fu nuovamente allenatore nel 1998, quando il Brasile di Ronaldo perse 3-0 allo Stade de France contro i Blues di Zinedine Zidane.

Solo Franz Beckenbauer (1974 da giocatore e 1990 da allenatore) e Didier Deschamps (1998 da giocatore, 2018 da ct) hanno vinto, come Zagallo, il titolo iridato da giocatori e poi allenatori.

Chi era Zagallo

Era nato il 9 agosto 1931 a Maceió, nel nordest del Brasile, da una famiglia di origine libanese e italiana, Mario Jorge Lobo Zagallo iniziò la sua carriera nel 1948 con il modesto club America di Rio, poi ha giocato otto stagioni con il Flamengo e sette con il Botafogo.

"Zagallo è come un fratello per me. Quando arrivammo in Svezia per i Mondiali del 1958 avevo 17 anni ed ero il membro più giovane della squadra, e Zagallo con Zito e Gilmar mi presero sotto la loro protezione", ha dichiarato Pelé nell'agosto 2013 in occasione dell'82mo compleanno di Zagallo. Molto superstizioso, Zagallo aveva una fiducia incrollabile nel numero 13, il suo numero di maglia. Ha sposato la moglie il 13 giugno, abitava al 13mo piano, guidava la sua macchina targata 13. E ha detto di rammaricarsi che la finale del 1998 si sia giocata il 12 luglio. Zagallo ha appeso le scarpe al chiodo nel giugno 1964. Richiamato per l'ultima volta nel 2003 per preparare come coordinatore tecnico il Mondiale del 2006 in Germania, pose fine definitivamente alla sua carriera quando il Brasile uscì ai quarti di finale contro la Francia (1-0), ancora una volta battuto da Zidane.