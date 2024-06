Morto a soli 26 anni Sarkic, portiere del Millwall e del Montenegro

Tragedia nel mondo del calcio: il portiere di proprietà del Millwall, titolare della Nazionale del Montenegro, Matija Šarki? si è spento a soli 26 anni. Appena 10 giorni fa era sceso in campo con la nazionale montenegrina in amichevole contro il Belgio. Il club ha comunicato la tragica notizia. Questa mattina è stato trovato senza vita in un appartamento di Budva, secondo quanto riferisce la Reuters, citando il quotidiano montenegrino Vijesti. Sono stati gli amici a dare l'allarme e chiamare i soccorsi, ma l'intervento dei medici non è bastato per evitare la morte del calciatore, avvenuta attorno alle 6.30. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Il Millwall ha espresso il suo cordoglio con una breve nota ufficiale.

"Tutti nel club mandano il loro amore e le condoglianze alla famiglia di Matija e ai suoi amici in questo momento immensamente triste - ha scritto il club inglese -. La società non rilascerà ulteriori commenti e chiede il rispetto della privacy di Matija".