Mourinho al Napoli, lo Special One rifiuta l'Arabia Saudita

Niente Arabia Saudita per José Mourninho, l'allenatore portoghese esonerato martedì scorso dalla Roma, ha rifiutato il corteggiamento dell'Al-Shabab. I contatti, iniziati in estate, e continuati dopo l'addio ai giallorossi, non hanno dato esito positivo, l'allenatore vuole continuare a lavorare in Europa e per questo il suo entourage, capeggiato dal potente agente Mendes, ha iniziato a guardarsi intorno.

José Mourinho nuovo allenatore del Napoli, l'appuntamento

In Inghilterra c'è una voce che avrebbe del clamoroso, molte testate tra cui il prestigioso Times scrivono di un contatto tra lo Special One e il Napoli con appuntamento già fissato per la prossima settimana quando gli azzurri torneranno dall'Arabia Saudita dopo la finale di Supercoppa Italiana. A scendere in campo sarebbe direttamente Aurelio De Laurentiis che incontrerebbe Mourinho per capire se affidare a lui la panchina per il prossimo anno.

Mazzarri è un traghettatore, a giugno il suo contratto scadrà e non ci sarà nessun rinnovo. La scelta del prossimo allenatore del Napoli è un banco di prova importante per il presidente che ha sbagliato a pescare Garcia al posto di Spalletti e adesso è chiamato ad una nuova scelta che non può essere sbagliata. Per questo starebbe pensando ad un profilo di alto livello e in questo caso l'identikit sarebbe perfetto.

La strada sarebbe in salita in termini economici visto che Mourinho guadagna circa 7 milioni di euro stagione, cifra fuori budget per il Napoli. Certo per un allenatore top serve un ingaggio top e chissà che proprio il portoghese non convinca De Laurentiis e possa così ricominciare dall'Italia e dalla terza panchina in carriera in Serie A dopo quelle di Inter e Roma.