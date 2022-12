Per Mourinho la suggestione Portogallo: ipotesi doppio incarico?

Tra le grandi delusioni di Qatar 2022 c’è senza dubbio il Portogallo, costretta ad interrompere la sua corsa verso la semifinale nella partita persa contro il Marocco ai calci di rigore. E come già accaduto per diverse nazionali uscite di scena più o meno prematuramente (è il caso di Belgio e Spagna), anche nella nazionale lusitana è prossima la resa dei conti: a finire nell’occhio del ciclone è infatti il tecnico Fernando Santos, prima incensato per aver escluso dall’undici titolare Cristiano Ronaldo nell’ottavo di finale contro la Svizzera preferendogli Gonçalo Ramos (che però lo ha ripagato con una tripletta), e poi attaccato per aver tenuto inizialmente fuori CR7 nella sfida persa contro i nordafricani.

Le bordate all’indirizzo del c.t. non sono solo arrivate da...Casa Ronaldo, ma anche da una delle stelle più luminose del firmamento calcistico lusitano, ovvero Luis Figo, che sottolinea come l’esclusione del fuoriclasse ex Manchester United sia stato un imperdonabile errore, imputando così le colpe del fallimento iridato principalmente a Fernando Santos. Che, dal canto suo, non considera tale la sconfitta contro i Leoni dell’Atlante, frutto anche di una fortuna che a volte è indispensabile ma che in questa circostanza ha volto lo sguardo altrove, e rimanda all’imminente confronto con la Federazione le decisioni sul suo futuro. Forte anche di un contratto che andrà in scadenza nel 2024, e di un palmares che ha visto il Portogallo, sotto la sua guida, vincere l’Europeo 2016 e la Nations League 2019, senza scordare che i quarti di finale restano la terza miglior performance nella storia della Seleção das Quinas (dietro al bronzo del 1966 ed al quarto posto del 2006).

Difficile ipotizzare che Fernando Santos faccia il fatidico passo indietro, come pensare ad un esonero che comporterebbe un aggravio di costi per la rottura del contratto attualmente in essere. Si profila allora una mediazione tra le parti, con la Federcalcio lusitana però pronta parallelamente a guardarsi intorno per cercare un sostituto. Ed il nome che è cominciato a circolare, oltre a quello del tecnico dell’Under 21 Rui Jorge, è quello di José Mourinho, rilanciato dal quotidiano sportivo portoghese A Bola. Ipotesi che potrebbe prendere consistenza per diversi motivi, a partire dal...patriottismo, per proseguire con il desiderio del tecnico di Setúbal di provare un’esperienza sulla panchina della Nazionale (manifestato in alcune interviste passate rilasciate ad Eleven e Sky Sports UK), e finire con la possibilità della concessione del doppio incarico, che garantirebbe così Mourinho il proseguimento dell’avventura giallorossa nella Capitale. Una strada senza dubbio suggestiva da battere, anche se di non semplice percorribilità, ma che consentirebbe al Portogallo di dare in mano ad un tecnico vincente una rosa bilanciata tra giovani stelle e senatori di comprovata classe, i quali guardano ad Euro 2024 in Germania come ultima chance per alzare di nuovo un trofeo internazionale.