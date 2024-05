José Mourinho riparte dalla Turchia

Il giro d'Europa di José Mourinho continua, dopo le esperienze in Portogallo con il Porto, in Inghilterra con Chelsea, Manchester United e Tottenham, in Spagna con il Real Madrid e in Italia con Inter e Roma, lo Special One riparte dalla Turchia. Sarà infatti il nuovo allenatore del Fenerbahce che lo ha scelto per tornare a vincere il campionato dopo la beffa dell'ultimo massimo torneo in cui la formazione gialloblu si è arresa al fotofinish ai rivali del Galatasaray.

Josè Mourinho nuovo allenatore del Fenerbahce

L'accordo è stato raggiunto, siamo alle strette di mano a cui seguirà, forse già oggi, la firma sul nuovo contratto che dovrebbe durare due anni. L'obiettivo è quello di tornare a vincere il campionato in Turchia che manca nella bacheca del Fenerbahce dal 2014.

Mourinho in Turchia non ritroverà Bonucci che proprio nella prossima squadra dello Special One ha chiuso la sua carriera qualche giorno fa. Ci sono però molti volti noti del calcio italiano ed europeo, in difesa l'ex Udinese Becao, a centrocampo altre vecchie conoscenze della nostra Serie A come Zajc e Krunic, senza contare l'ex Manchester United Fred. Importante il valore del settore offensivo che può contare sui centravanti Dzeko e Batskhay, sull'uomo assist Tadic e sull'ex Roma Under.