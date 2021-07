Personalità e carisma: perché la Roma con Mourinho può sognare in grande

Una mossa a sorpresa, capace di riaccendere in un amen l'entusiasmo della tifoseria. Sì, perché quello di José Mourinho, malgrado le ultime non brillanti esperienze (ben al di sotto delle aspettative le sue avventure al Manchester United e al Tottenham), rimane uno dei nomi di maggior spessore a livello mondiale nel panorama degli allenatori. E l'annuncio del suo arrivo, giunto lo scorso 4 maggio, non poteva non incendiare una tifoseria già di per sé caldissima come quella della Roma. Che adesso, dopo alcune stagioni scorse via tra alti e bassi, è tornata a sognare in grande.

Roma, ecco perché con Mourinho si può sognare in grande

I motivi per sperare in una stagione migliore di quella appena trascorsa ci sono tutti. Innanzitutto Mourinho, durante la sua avventura con l'Inter, club con il quale ha conquistato il famoso "triplete" nel 2010, ha dimostrato di saper già come si vince in Italia. Il suo carisma, inoltre, potrebbe colmare quei deficit di personalità mostrati dalla squadra sotto la gestione di Paulo Fonseca, quando i giallorossi erano pressoché inarrestabili contro le piccole per poi sciogliersi come neve al sole di fronte alle big. Ecco, con Mou, probabilmente, potrebbe arrivare un bottino ben più cospicuo di punti contro le grandi del torneo, fattore che aumenterebbe il livello di autostima di un gruppo dalle ottime potenzialità, ma spesso troppo fragile dal punto di vista mentale.

Senza dimenticarsi poi di Nicolò Zaniolo, che, dopo essersi lasciato alle spalle il grave infortunio che lo ha messo ai box per diversi mesi, è pronto a rimettersi in carreggiata e a tornare protagonista. Insomma, malgrado lo scudetto rimanga un obiettivo forse ancora fuori portata, con Juventus e Inter che sembrano avere qualcosa in più dei giallorossi, la Roma, con l'arrivo dello Special One, può davvero sognare in grande.