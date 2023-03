Lite Mourinho-Serra, la procura federale apre un'inchiesta

Tuoni e fulmini sul campo, col duello rusticano tra l’allenatore della Roma José Mourinho ed il quarto uomo del match disputato dai giallorossi allo “Zini” di Cremona, Marco Serra, e la Federazione Italiana Gioco Calcio decide quindi di aprire un’inchiesta. La procura chiamerà pertanto a deporre sia il tecnico lusitano che il fischietto piemontese, protagonisti di un serrato scambio di battute che ha portato all’allontanamento dell’allenatore giallorosso. Stando alle prime ricostruzioni, a scatenare la reazione del Mou la frase che il quarto uomo avrebbe pronunciato dopo le spiegazioni richieste dal tecnico della Roma, a seguito di un contrasto sul rettangolo di gioco tra Tsadjout e Kumbulla.

In un video spuntato in rete si vede Serra rivolgersi a Mourinho dicendo una frase che sembra assomigliare ad un “Ti prendono tutti per il c…, vai a casa”, seguente ad un primo serrato confronto verbale che ha innescato la diatriba. Durissime le parole dell’allenatore giallorosso nella conferenza stampa, in cui non solo si è riservato di verificare la possibilità di procedere legalmente, ma ha anche attaccato il quarto uomo dicendo che non possiede l’onestà di rivelare i reali contenuti dello scontro a bordo campo, definendo il suo atteggiamento inqualificabile. E menzionando anche la città di appartenenza di Serra – che è Torino – con riferimento al prossimo impegno della Roma che sarà proprio contro la Juventus, nella sfida in programma domenica prossima. Intanto, la giustizia sportiva ha fermato per due giornate Mou ("per aver contestato con veemenza la decisione arbitrale e rivolto espressioni ed illazioni gravemente offensive al quarto uomo"), squalifica a cui va sommata anche una sanzione di 10000 euro per ma la Roma ha già ufficializzato la decisione di presentare ricorso.