La multa di 4,2 milioni alla Figc per "abuso di posizione dominante"

"Abuso di posizione dominante": questa l'accusa mossa dall'Antitrust alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) che è stata sanzionata per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro (4.203.447,54 euro). L’Autorità, si legge in una nota, ha infatti accertato che la Figc, almeno a partire dal 1° luglio 2015, ha attuato una "complessa strategia" per rafforzare la propria posizione dominante nell’organizzazione di competizioni calcistiche giovanili a carattere agonistico e per estenderla anche al mercato dell’attività ludico-amatoriale, in cui opera in concorrenza con gli Enti di Promozione Sportiva (Eps).

La strategia abusiva si sarebbe realizzata, viene precisato nella nota dell'Autorità, innanzitutto attraverso la mancata stipula, da parte della Figc, delle convenzioni richieste dal Regolamento Eps del Coni (2014) per lo svolgimento dell’attività agonistica. Ciò avrebbe consentito alla Federazione, almeno secondo l'Antitrust, di precludere agli Enti di promozione sportiva l’accesso al mercato dell’organizzazione di eventi a carattere agonistico, garantendo così a sé stessa una posizione di sostanziale monopolio.

In secondo luogo, la Figc avrebbe usato "in modo strumentale il proprio potere regolatorio, considerando illegittimamente come agonistica l’attività amatoriale svolta dagli Enti di Promozione Sportiva con atleti compresi tra i 12 e i 17 anni". In particolare, secondo l'Antitrust la Figc avrebbe imposto anche per gli atleti fino ai 12 anni (per definizione non rientranti nell’attività agonistica) il convenzionamento tra la Federazione e gli Eps e la pre-autorizzazione dell’evento, limitando così la libertà delle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alla Figc e dei loro atleti con doppio tesseramento di partecipare ai tornei organizzati dagli Eps. In questo modo, sottolinea l'Antitrust, è stata ridotta la capacità degli Enti di Promozione Sportiva di esercitare una sufficiente pressione competitiva sulla Federazione, ostacolando e/o indebolendo la concorrenza nel mercato dell’organizzazione di eventi ludico-amatoriali.

Accuse, quelle dell'Antitrust, che la Figc respinge seccamente annunciando ricorso al Tar del Lazio. La Federazione in una nota "ribadisce l'assoluta correttezza del proprio operato ritenendo la sanzione ingiustificata, basata su argomentazioni documentalmente riscontrabili e su un ragionamento giuridico errato".

"Tale sanzione - si sottolinea in una nota - è stata irrogata con le stesse motivazioni con le quali era stata sanzionata la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) in un analogo procedimento. Decisione poi annullata dal Consiglio di Stato".