Milan, Musah in arrivo: quando ci sarà la firma

Non accenna a fermarsi la campagna acquisti del Milan. I rossoneri, che hanno già ufficializzato gli arrivi di Loftus-Cheek, Reijnders, Sportiello, Romero, Pulisic, Okafor e Chukwueze, sono ad un passo dal chiudere anche per Yunus Musah, centrocampista classe 2002 attualmente di proprietà del Valencia. La dirigenza del Diavolo, dopo un lungo pressing, ha infatti raggiunto l'intesa con il club spagnolo per l'acquisto a titolo definitivo dello statunitense sulla base di 18 milioni di euro più tre di bonus. Già trovato invece da tempo l'accordo con il giocatore, che ha sempre dato la sua priorità al Milan.

Per la chiusura ufficiale dell'affare, tuttavia, si dovrà ancora aspettare qualche giorno, visto il weekend ormai alle porte. Musah, infatti, arriverà a Milano nella giornata di lunedì 31 luglio per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre poi la propria firma sul contratto. Un innesto che permetterà al tecnico Stefano Pioli di avere una scelta in più al mezzo al campo, reparto già rinforzato nei giorni scorsi con gli arrivi di Loftus-Cheek e Reijnders. La sensazione, ad oggi, è che Musah possa andare a ricoprire il ruolo di primo ricambio al centrocampo titolare, composto, oltre che dall'inglese e dall'olandese, dal bosniaco Rade Krunic.