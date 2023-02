Juventus, col Nantes a trazione anteriore: la probabile formazione

Il pareggio per 1-1 all'Allianz Stadium, con Blas che ha risposto nella ripresa all'iniziale vantaggio firmato da Vlahovic, ha lasciato molto amaro in bocca alla Juventus, adesso costretta alla vittoria in terra francese per conquistare la qualificazione. Una sfida, quella della scorsa settimana, terminata tra un fiume di polemiche, con i bianconeri che hanno reclamato a gran voce un calcio di rigore in pieno recupero per un tocco di mano di Centonze sul colpo di testa di Bremer, con il direttore di gara che tuttavia, dopo aver rivisto l'episodio al Var, ha fischiato un fallo in attacco da parte del difensore brasiliano. Una rabbia che gli uomini di Massimiliano Allegri dovranno adesso gettare in campo per espugnare lo stadio della Beahjouire, impianto di casa della formazione transalpina.

Verso il Nantes, le scelte di Allegri

Il tecnico bianconero, dopo il flop in Champions, sa di non poter sbagliare: venire estromessi dall'Europa League da una squadra che in patria naviga nella parte destra della classifica sarebbe un vero e proprio disastro, che aprirebbe inquietanti punti interrogativi sul futuro. E per questo Allegri sembra orientato ad affidarsi ad uno schieramento a marcata trazione anteriore, con tutti i giocatori di maggior talento impiegati fin dal primo minuto. Questo, ovviamente, dipenderà anche dalle condizioni di Chiesa, rimasto ai box nella trasferta di Spezia. Sul suo conto, tuttavia, filtrano buone sensazioni e l'ex viola dovrebbe andare ad affiancare Di Maria e Vlahovic in un offensivo 3-4-3.

A centrocampo, dopo l'opaca prova di Spezia, non sarà invece confermato Paredes, con Locatelli che sarà affiancato da Rabiot. A sinistra, inamovibile, Kostic, mentre a destra De Sciglio dovrebbe essere preferito a Cuadrado per dare un po' di equilibrio. In difesa, infine, si ricomporrà il terzetto tutto brasiliano formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro.