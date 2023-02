Nantes-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un solo risultato a disposizione: la vittoria. La Juventus, dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata, terminata tra le polemiche per un presunto rigore non concesso ai bianconeri, dovrà espugnare lo stadio della Beaujoire per conquistare la qualificazione e proseguire nel suo cammino in Europa League (match in programma giovedì 23 febbraio alle 18.45). Il Nantes, come già dimostrato nella sfida dell'Allianz Stadium, venderà però cara la pelle e, trascinato dal proprio pubblico, sogna di eliminare la Vecchia Signora. Ricordiamo che la regola dei gol in trasferta è stata eliminata e che quindi, in caso di parità al 90', si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Nantes-Juventus, le scelte di Kombouaré

Kombouaré, per la sfida di ritorno contro la Juventus, si affiderà nuovamente al 4-2-3-1, con Blas, in gol all'andata, Chirivella e Coco ad agire alle spalle dell'unica punta Mohamed. A centrocampo ci sarà spazio per Moutoussamy al fianco di Sissoko, mentre la linea difensiva dovrebbe essere formata da Centonze, Girotto, Castelletto e Pallois. Tra i pali Lafont.

Nantes-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, sarà privo di Chiesa e si affiderà quindi al 3-5-2, con Di Maria al fianco di Kean, favorito su Vlahovic, in attacco. A centrocampo, dopo l'opaca prestazione di Spezia, non sarà riproposto Paredes: spazio quindi per Locatelli, Fagioli e Rabiot con De Sciglio, in vantaggio su Cuadrado, a destra e Kostic a sinistra. In difesa, a protezione del portiere Szczesny, spazio al terzetto tutto brasiliano formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro.

Nantes-Juventus, le probabili formazioni

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Centonze, Girotto, Castelletto, Pallois; Sissoko, Moutoussamy; Blas, Chirivella, Coco; Mohamed. All. Kombouaré

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All. Allegri

Nantes-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Nantes-Juventus, in programma giovedì 23 febbraio alle 18.45 allo stadio della Beaujoire, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.