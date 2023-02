Napoli, Kvaratskhelia verso il rinnovo con stipendio triplicato

Khvicha Kvaratskhelia è la più bella sorpesa del super Napoli di Spalletti. L'ala georgiana regala spettacolo quasi ad ogni tocco di palla, è l'uomo che spacca le partite e che ha saputo adattarsi alla nuova realtà in pochissimo tempo raccogliendo senza problemi la pesante eredità di Lorenzo Insigne.

I numeri sono da fenomeno assoluto, 10 gol e 9 assist in 19 gare in Serie A, 2 reti e 3 passaggi decisivi in quella Champions League che riparte domani con la sfida contro l'Eintracht Francoforte, e il tassametro sembra destinato a correre ancora visto che nele ultime tre uscite ha sempre segnato.

Il Napoli e il rinnovo di Kvaratskhelia con stipendio più alto

A soli 22 anni e con queste prestazioni di lui si inizia a parlare anche in sede di mercato. In Spagna sono sicuri che il Real Madrid è pronto all'offensiva già la prossima estate non preoccupandosi del prezzo che sale settimana dopo settimana e che oggi avrebbe toccato i 60 milioni di euro. Il Napoli però non starà con le mani in mano, anzi, è pronto a respingere ogni corteggiatore e per convincere il giocatore a fare lo stesso ha già studiato la strategia. De Laurentiis vorrebbe mettere sul piatto nelle prossime settimane un rinnovo di contratto con aumento dello stipendio dall'attuale 1,1 milione a 3 netti a stagione.

Non c'è fretta perché il contratto firmato in estate ha scadenza 2027 e il nuovo accordo prevederebbe l'allungo fino al 2028. Non è quindi una questione di tempi, ma di eventuali assalti delle big che almeno per la prossima estate verranno respinti al mittente.