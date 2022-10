Napoli-Ajax, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli domani alle 18,45 ha la grande occasione di conquistare il passaggio qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Al Maradona la squadra di Spalletti, reduce da otto vittorie di fila, e prima nel girone con 9 punti affronta l'Ajax, terza a quota a 3 e strapazzata la settimana scorsa 6-1. I campani pareggiando o vincedo possono staccare matematicamente il pass per il primo vero traguardo stagionale.

Napoli-Ajax: le scelte di Spalletti

Dopo il turnover di Cremona, Spalletti torna a schierare i titolarissimi. Davanti a Meret non ci sarà Rrahmani insieme a Kim, l'albanese è infortunato e non giocherà più in questo 2022, al suo posto più Juan Jesus di Ostigard. A sinistra dovrebbe giocare Mario Rui, mentre dalla cintola in su la squadra è fatta con un unico solo, e solito, ballottaggio: chi in campo dall'inizio tra Simeone e Raspadori? Questa volta l'argentino sembra favorito anche grazie alla scossa data nella ripresa con la Cremonese. Possibile la presenza di Osimhen ma solo in panchina.

Napoli-Ajax: le scelte di Schreuder

Nonostante le sei reti incassate in casa i lancieri dovrebbero presentarsi al Maradona con il 4-3-3 forse addirittura in forma più offensiva rispetto alla gara di andata. Nelle idee del tecnico Schreuder infatti c'è la possibilità di giocare con Brobbey e Kudus, in pratica due centravanti, mentre la terza pedina sarà Bergwjin. In mediana insieme ad Alvarez spazio a Taylor e al gioiello Berghiuis, mentre in difesa saranno Timber Bassey la coppia centrale davanti all'esperto portiere Pasveer.

Napoli-Ajax: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn. All. Schreuder.

Napoli-Ajax in diretta tv e streaming

La sfida del Maradona sarà trasmessa in tv su Sky ai canali Sport Uno (201) e Sport (252). Per quello che riguarda la diretta streaming sarà attiva sulla App Sky Go sul servizio on demand Now Tv e anche su Infinity +. Su Sky la telecronaca dell'incontro sarà di Caressa e Bergomi mentre su Mediaset sarà a cura di Trevisani e Agostinelli.