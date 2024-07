Napoli, la prima di Conte finisce con un poker: di Spinazzola il primo gol stagionale

Prima uscita stagionale per il nuovo Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri, come ormai da tradizione, hanno fatto il loro esordio nel ritiro di Dimaro contro i dilettanti trentini dell'Anaune Val di Non, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. La squadra partenopea si è imposta per 4-0 nel primo test precampionato dopo aver iniziato la preparazione giovedì scorso in Val di Sole...