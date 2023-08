Napoli-Apollon Limassol, dove vedere l'amichevole in diretta tv e streaming

Ultimo test precampionato per il Napoli che sfida l'Apollon Limassol a Castel Di Sangro dove sono attesi come al solito tanti tifosi. La squadra di Garcia durante l'estate ha affrontato cinque amichevole, la prima vinta contro una formazione dilettantistica, la seconda pareggiata 1-1 con la Spal, poi sono arrivati i successi 4-0 e 1-0 con Hatayspor e Augsburg e il pari 1-1 con il Girona.

Rudi Garcia sorride per il pieno recupero di Osimhen, oggi blindato dal presidente De Laurentiis che si è detto convinto di poter trattenere il giocatore nonostante le sirene arabe. Il nigeriano ci sarà mentre mancherà Anguissa, out anche per la prima di campionato contro il Frosinone. Ancora da decifrare il futuro di Zielinski che sembra deciso ad accettare la destinazione Arabia Saudita. Nella prossima gara potrebbe esserci gli esoneri dei nuovi acquisti Natan e Cajuste, difensore e centrocampista appena arrivati alla corte di Garcia.

Napoli-Apoel Limassol in diretta tv e streaming

Come per le altre amichevoli estive del Napoli si potrà vedere la gara solo sule frequenze di Sky, ma non per gli abbonati alla piattaforma. L'unico modo per godersi lo spettacolo sarà acquistare l'evento tramite il servizio Sky Primafila. Non ci sarà invece possibilità di vedere la partita in diretta streaming.