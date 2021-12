Napoli - Atalanta 2-3: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il Napoli perde il primato in classifica e scivola al terzo posto dopo la battuta d'arresto interna contro l'Atalanta. Agli azzurri, decimati dagli infortuni, non basta il gran cuore. Alla fine i bergamaschi passano per 3-2 al termine di un combattutissimo match, deciso nella ripresa dal piatto chirurgico di Freuler. Al 6' l'Atalanta è già in vantaggio e dà un chiaro segnale delle sue intenzioni bellicose al pubblico del Maradona. È l'ex di turno Zapata che offre un assist perfetto a Malinovski, che con un gran tiro infila il pallone nell'angolino alto battendo Ospina.

Articolo su Napoli Today

Il tabellino

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Malcuit (84' Plitano), Lobotka (56' Demme), Zielinski, Mario Rui, Lozano (67' Ounas), Mertens (67' Petagna), Elmas. All. Spalletti

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino, Zappacosta (46' Hateboer), De Roon, Freuler, Maehle (82' Djimsiti), Pessina (56' Ilicic), Malinovskiy (73' Pasalic), Zapata (82' Muriel). All. Gasperini.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Marcatori: 7' Malinovskiy, 40' Zielinski, 47' Mertens, 66' Demiral, 71' Freuler.

Note: ammoniti Rrahmani, Djimsiti, Pasalic.

Napoli - Atalanta 2-3: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Napoli - Atalanta 2-3 giocata sabato 4 dicembre sono disponibili su Sky Sport