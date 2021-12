Atalanta, con il Napoli è una vittoria storica

Quarta vittoria di fila e quarto posto a soli quattro punti dalla vetta. L’Atalanta coglie al volo l’occasione di giocare in casa di un Napoli più che incerottato, vince 3-2 in rimonta ed è sempre più una concorrente per il titolo. Gasperini può sognare in grande perché la sua Dea vola, da otto giornate di campionato non perde e con l’organico quasi al completo, al momento manca solo Gosens, ha davvero tutte le carte in regola per inseguire il titolo.

Atalanta, il successo di Napoli 2-3 vale un record

La serata del Maradona è un bello spot per il calcio italiano. Malinovskyi porta avanti i suoi con una vera e propria perla, il Napoli però nonostante i tantissimi infortunati (Osimhen, Anguissa, Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne) non si arrende, anzi, ribalta tutto con Zielinksi e Mertens. Due colpi che non mettono ko l’Atalanta, brava a giocarsi le sue carte nella serata che può svoltare la stagione. Demiral e Freuler segnano le reti del 3-2 finale che vale anche un record.

Per la seconda volta della sua storia la squadra di Bergamo vince cinque partite di fila in campionato, la prima è stata nell’estate del 2020, quella post lockdown in cui si giocava ogni tre giorni o poco più. Una pagina di storia che fotografa l’ottmo periodo di una squadra per cui gli esami però non sono ancora finiti.

Mercoledì serà ci sarà un altro bivio della stagione della Dea, al Gewiss Stadium arriverà il Villareal nell’ultima gara del girone di Champions League. L’Atalanta ha l’obbligo di vincere, solo con i tre punti potrà passare il turno e approdare per la terza volta di fila agli ottavi della più importante competizione per club del Continente. Gasperini non poteva arrivare meglio di così alla partita dell’anno, ora toccherà ai suoi scendere in campo e scrivere un’altra pagina di storia.