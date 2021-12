Napoli-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Napoli-Atalanta è sfida Scudetto. I campani sono primi in classifica con 36 punti, ma arrivano alla sfida a pezzi. Spalletti, squalificato per i prossimi due turni, prepara a Castelvolturno la partita in cui non avrà a disposizione ben cinque titolare, mezza squadra quindi. Gasperini invece, quarto a quota 31, non potrà contare su Gosens, ma arriva al match volando sull’entusiasmo di quattro vittorie di fila, le ultime delle quali con Juventus e Venezia.

Napoli-Atalanta: le scelte di Spalletti

Come detto sarà un Napoli in piena emergenza, all’appello mancheranno Koulibaly, Manolas, Fabian Ruiz, Anguissa, Insigne e Osimhen. Mezza squadra titolare quindi non ci sarà e quindi in campo andrà una formazione molto distante da quella “tipo”. Al centro della difesa giocherà Juan Jesus, in mediana la coppia inedita Demme-Lobotka, in attacco Spalletti conferma la fiducia in Mertens e schiera Elmas al posto di Insigne.

Napoli-Atalanta: le scelte di Gasperini

Meno problematico l’avvicinamento alla sfida per Gasperini che non dovrebbe fare calcoli nonostante l’8 dicembre si giocherà tutto in Champions con il Villareal, dove è necessaria la vittoria per passare agli ottavi. Così senza Gosens, uno assente tra o bergamaschi, in fascia andrà Zappacosta con Maehle dall'altra parte, mentre in attacco alle spalle di Zapata dovrebbero esserci Pasalic, reduce dalla tripletta con il Venezia, e Malinovskyi, in leggero vantaggio su Pessina, Muriel e Ilicic.

Napoli-Atalanta: le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Rrahamani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

Atalanta (3-4-2-1) Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Zapata.

Dove vedere Napoli-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida del Maradona sarà trasmessa sia su DAZN, piattaforma streaming visibile tramite la App oppure il sito ufficiale, quindi con televisori di nuove generazione, smartphone, tablet, pc e console come Playstation e Xbox, che su Sky. La tv satellitare darà ampio spazio alla gara con i canali Sport Uno, Calcio, Sport 251 e Sport 4K tutti pronti a trasmettere l’evento in diretta. Su DAZN la telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia e Marcoo Parolo, mentre su Sky il commento sarà di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.