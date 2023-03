Napoli, verso l'Atalanta: problemi in attacco per Spalletti

Non arrivano buone notizie da Castelvolturno per il Napoli che sabato alle 18 sfida l'Atalanta al Maradona per rialzarsi subito dopo il ko con la Lazio di venerdì scorso. Lo Scudetto è sempre più vicino, il gap con le altre è quasi incolmabile ma Spalletti non vuole più cali di tensione anche perché vincere aiuta a vincere e la prossima settimana c'è da completare la pratica con l'Eintracht per volare ai quarti di finale di Champions League.

Napoli-Atalanta, infortunio per Lozano

Oggi però il tecnico del Napoli ha perso per infortunio Lozano, il messicano fondamentale nelle ultime uscite degli azzurri, che si è fermato per un problema muscolare. L'entità dell'infortunio non è ancora chiaro, ma la sfida con l'Atalanta è vicina e il giocatore è ovviamente a rischio per il match del Maradona.

Un bel problema anche perché l'attacco del Napoli nelle ultime settimane ha perso anche Raspadori che dovrà stare fuori almeno fino alla sfida contro il Milan del 2 aprile, l'azzurro dovrà quindi aspettare un altro mese per tornare protagonista. A questo punto contro la Dea, Spalletti utilizzerà Politano insieme a Kvaratskhelia e probabilmente ancora Osimhen e non Simeone dall'inizio. Il nigeriano è il capocannoniere della Serie A e si sta scrollando di dosso tutta la concorrenza per vincere la corona da re di bomber in Italia per la prima volta in carriera.

Oltre a Raspadori e Lozano, il Napoli non potrà schierare a sinistra Mario Rui che deve scontare ancora un turno di squalifica dopo il cartellino rosso di Empoli, al suo posto giocherà Olivera.