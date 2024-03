Napoli-Atalanta, a rischio la presenza di tre big

Punti pesanti in palio sabato alle 12,30 al Maradona tra Napoli e Atalanta. La caccia al quarto posto passa da questo scontro diretto che nessuna delle due si può permettere di perdere. Tra le formazioni ci sono solo due punti di differenza in classifica con gli azzurri che sognano il sorpasso per provare a tornare a contatto con Roma e Bologna che viaggiano al quarto e quinto posto. Periodo non positivo per entrambe con la Dea che in campionato non vince da quattro partite e la squadra di casa che è reduce da due pareggi.

Napoli-Atalanta, le ultime notizie su infortuni e squalifiche

Calzona e Gasperini preparano il match con tre grosse incognite. Nel Napoli infatti a rischio la presenza di Kvaratskhelia che si è fermato nei supplementari della sfida in cui la sua Georgia ha battuta la Grecia qualificandosi per la prima volta agli Europei. L'attaccante ha sentito un problema all'inguine e la speranza dello staff azzurro è che si sia fermato in tempo, oggi sono previsti gli esami del caso, la sua presenza in campo dipender proprio dal responso medico.

Non può sorridere nemmeno Gasperini che ritrova due acciaccati di lusso dopo la sosta per le nazionali. Koopmeiners ha accusato un problema al polpaccio, niente di grave, gli esami non hanno evidenziato, lesioni ma il tempo stringe e probabilmente potrà andare solo in panchina. Qualche noia muscolare anche per De Ketelaere, bisognerà capire se negli ultimi due allenamenti riuscirà a risolverle altrimenti sarà forfait e poche scelte offensive per l'Atalanta che rimarrebbe con i soli Miranchuk, Lookman e Scamacca, oltre a Pasalic, per tre maglie in attacco.