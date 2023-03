Infortuni Atalanta, il punto in vista del Napoli

Buone notizie in arrivo da Zingonia per Gasperini e tutta l'Atalanta che sabato alle 18 proverà a fermare la corsa del Napoli per tornare in corsa per il quarto posto. La Dea è reduce da un paio di settimane sottotono con il pari di Udine che ha allontanato il sogno di tornare ad ascoltare la musica della Champions già dall'anno prossimo.

Atalanta, il punto sugli infortuni in vista del Napoli

Per violare il Maradona servirà un'impresa, Gasperini lo sa e spera di riavere a disposizione alcuni dei suoi titolari. Nelle ultime ore sono aumentate le possibilità di rivedere almeno tra i convocati il gioiello Scalvini che ha saltato la gara con l'Udinese ma ora sembra stare decisamente meglio, così come Palomino, altro giocatore che aveva dato forfait con i friulani. Resta da capire se entrambi potranno essere della gara dal primo minuto o a partita in corsa, ma in ogni caso sono due ottime notizie visto che il reparto arretrato era ridotto quasi all'osso.

Buone notizie infine per Zappacosta anche lui in odore di convocazione dopo aver avuto l'ennesimo problema fisico della sua stagione.L'esterno è fondamentale per Gasperini, non solo per le sue qualità, ma anche perché con l'infortunio di Hateboer e l'addio a gennaio di Zortea, sono rimasti solo Maehle, Soppy e il giovane Ruggeri per presidiare gli esterni.