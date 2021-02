Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: azzurri con Petagna, dubbio Muriel per Gasperini

Primo round della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta. Gli azzurri, nel match di andata, ospiteranno i bergamaschi allo stadio Maradona nella serata di mercoledì 3 febbraio (fischio d'inizio alle 20.45). I partenopei sono approdati alla sfida superando ai quarti lo Spezia per 4-2, mentre gli orobici hanno staccato il pass battendo per 3-2 la Lazio. La vincente del doppio confronto, nella finalissima, incontrerà una tra Inter e Juventus.

Napoli-Atalanta, le scelte dei due allenatori

Gennaro Gattuso, per la gara contro l'Atalanta, dovrebbe affidarsi al 4-3-3. Al centro dell'attacco ci sarà ancora una volta Petagna, con ai suoi lati Lozano e Insigne. In mezzo al campo possibile turno di riposo per Demme, con il terzetto composto da Elmas, Bakayoko e Zielinski. Qualche novità anche in difesa, dove Maksimovic e Hysaj si candidano per una maglia da titolare al posto di Manolas e Mario Rui. Tra i pali solito ballottaggio Ospina-Meret.

Gasperini, dall'altra parte, opterà per il 3-4-2-1, con Zapata confermato in attacco date anche le condizioni non ottimali di Muriel. Alle sue spalle Pessina e Malinovskyi, con l'ucraino pronto a prendere il posto di un Ilicic apparso sottotono contro la Lazio. A centrocampo, dopo la squalifica in campionato, rientrerà Gosens sulla corsia di sinistra, mentre Hateboer dovrà probabilmente alzare nuovamente bandiera bianca. In difesa, vista la squalifica di Palomino ed il dubbio legato a Romero, ancora in isolamento, potrebbe esserci una chance per Caldara.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Bakayoko, Elmas; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini