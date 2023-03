Napoli-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La corsa del Napoli verso lo Scudetto è pronta a ripartire sabato alle 18 al Maradona, gli azzurri sfidano l'Atalanta per dimenticare subito il ko con la Lazio e ripartire anche in ottica Champions League, la settimana prossima c'è infatti il ritorno con l'Eintracht. La Dea arriva in Campania con voglia di rivincita dopo le ultime uscite decisamente sottotono che hanno complicato il percorso vero la qualificazione alla prossima Champions League.

Napoli-Atalanta: le scelte di Spalletti

Qualche probema di formazione per Spalletti che non avrà a disposizione Mario Rui ancora squalificato, al suo posto Olivera, e in attacco non potrà contare su Raspadori e Lozano, il primo starà fermo fino ad inizio aprile, il secondo si è fermato in allenamento qualche giorno fa e non verrà rischiato. Per il resto niente turnover nonostante stia per arrivare la sfida con l'Eintracht, dentro tutti i titolarissimi compresa la supercoppia Osimhen-Kavaratskhelia affiancata da Politano.

Napoli-Atalanta: le scelte di Gasperini

Buone notizie per Gasperini che recupera Palomino, pronto dal primo minuto, e Scalvini che invece partirà dalla panchina. Assenza pesante sugli esterni con Zappacosta che non dovrebbe riuscire ad essere titolare, al suo posto Ruggeri con Maehle confermato a destra visto che non ci sarà Hateboer. In attacco la coppia Hojlund-Lookman non si tocca, alle loro spalle Pasalic favorito su Ederson e Boga

Napoli-Atalanta, probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Hojlund. All. Gasperini.

Napoli-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida del Maradona tra Napoli e Atalanta di sabato alle 18 sarà trasmessa solamente da DAZN. La piattaforma renderà visibile le immagini ai suoi abbonati sia sulla App che sul sito ufficiale, per vedera in tv basta una Fire Stick o un Smart Tv. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.