Napoli-Augusta, dove cedere l'amichevole in diretta tv e streaming

Continua il rodaggio del Napoli che a Castel Di Sangro sfida la formazione tedesca dell'Augusta per un altro test probante in vista dell'esordio in campionato contro il Frosinone. Rudi Garcia non avrà a disposizione molti dei titolari che sono stati fermati da alcuni problemi fisici, non ci sarà per esempio Anguissa out anche per la prima gara di Serie A, niente da fare anche per Osimhen, le cui condizioni sono comunque in miglioramento.

Per il Napoli si tratta della quarta amichevole estiva, dopo la vittoria contro una formazione dilettantistica, è arrivato il pari con la Spal a cui ha fatto seguito il 4-0 contro l'Hataysport, squadra turca. Il precampionato è continuato con il pareggio contro gli spagnoli del Girona per 1-1. Il prossimo step sarà contro l'Augusta che arriva più rodato all'appuntamento e in ottima forma. I tedeschi hanno giocato sei amichevoli e nell'ultima sono riusciti a vincere 3-1 contro l'Ajax.

Napoli-Augusta in diretta tv e streaming

Come per le altre amichevoli del Napoli, anche quella contro l'Augusta sarà trasmessa da Sky ma no sarà aperta agli abbonati. Per guardare la gara infatti sarà necessario acquistare il singolo evento su Sky Primafila, non ci sarà possibilità di seguire la partita in streaming.