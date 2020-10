Napoli-Az Alkmaar, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli di Gennaro Gattuso, reduce dalla brillante vittoria per 4-1 contro l'Atalanta in campionato, si appresta ad iniziare la sua avventura in Europa League. Gli azzurri, nella prima giornata del girone F, ospiteranno giovedì 22 ottobre alle 18.55 gli olandesi dell'Az Alkmaar. Una sfida insidiosa, nella quale i partenopei saranno chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere nelle prime uscite stagionali.

Napoli-Az Alkmaar, le scelte dei due allenatori

Gennaro Gattuso si affiderà nuovamente al 4-2-3-1 già visto nelle ultime gare degli azzurri. Tra i pali ci sarà Meret, davanti a lui la linea difensiva composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Hysaj. In mezzo al campo spazio per Lobotka e Fabian Ruiz, mentre Politano, Mertens e Lozano agiranno alle spalle dell'unica punta Osimhen. Gli olandesi dovrebbero invece rispondere con il 4-3-3, con il tridente offensivo composto da Stengs, Karlsson e Gudmundsson.

Napoli-Az Alkmaar in tv e streaming

La gara Napoli-Az Alkmaar sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, emittente satellitare detentrice dei diritti sulla competizione. Il match, per gli abbonati Sky, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando la app per sistemi iOS e Android.

È infine possibile usufruire di Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che permette di accedere alla visualizzazione di diversi eventi sportivi, comprese le partite di Europa League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Napoli-Az Alkmaar, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All.: Gattuso

Az Alkmaar (4-3-3): Bizot; Svensson, Leeuwin, Martins Indi, Wijndal; Midtsjoe, Koopmeiners, De Wit; Stengs, Karlsson, Gudmundsson. All.: Slot