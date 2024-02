Napoli-Barcellona, dove vederla in diretta tv e streaming: probabili formazioni

Torna la Champions League e mercoledì alle 21 al Maradona il Napoli sfida il Barcellona per l'andata degli ottavi di finale. Il nuovo allenatore degli azzurri Calzona farà il suo esordio nella gara dell'anno, l'unica che può davvero cambiare la fallimentare stagione dei Campioni d'Italia. Il terzo mister in pochi mesi prende il posto di Mazzarri, esonerato ieri dopo il pari con il Genoa e una gestione con pochissime luci e molte ombre. Toccherà quindi all'ex di Sarri provare l'impresa contro i catalani tornati scintillanti dopo qualche sbandamento. Curioso come anche sulla panchina avversaria ci sarà un tecnico che ha i mesi contati, Xavi infatti lascerà a fine stagione.

Napoli-Barcellona, le scelte di Calzona

Un solo giorno per preparare la supersfida per Calzona che dovrebbe ripartire dal 4-3-3 e avrà un Osimhen in più nel motore. Il nigeriano è rientrato dalla Coppa d'Africa, non ha giocato con il Genoa, per presentarsi al meglio in Champions e domani tutti gli chiedono di trascinare la squadra verso l'impresa. Pochi dubbi di formazione, in mediana Traorè potrebbe tenersi stretto il posto vicino a Lobotka e Anguissa, con Zielinski solo in panchina, In difesa torna Juan Jesus dopo la squalifica in campionato.

Napoli-Barcellona, le scelte di Xavi

Qualche problema in più per Xavi che dovrà rinunciare a Gavi e forse anche a Ferran Torres e Joao Felix, se così dovesse essere giocheranno i due bambini prodigio Yamal e Vitor Roque con al centro del tridente Lewandoski, tornato a segnare con continuità come dimostrano le quattro reti nelle ultime tre gare. In mediana, dove recupera Sergio Roberto, difficile pensare ad un centrocampo diverso da quello formato da Gundogan, De Jong e Pedri.

Napoli-Barcellona, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo, Cancelo; De Jong, Pedri, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Vitor Roque.

Dove vedere Napoli-Barcellona in diretta tv e streaming?

La sfida del Maradona tra Napoli e Barcellona sarà trasmessa in diretta streaming su Amazon Prime in esclusiva, niente Mediaset e niente Sky quindi. Amazon trasmetterà il match attraverso la propria app scaricabile su FireStick oppure direttamente su una Smart TV. Il commento sarà affidato a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.