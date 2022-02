Napoli-Barcellona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La missione non è più così impossibile. L’1-1 del Camp Nou regala al Napoli le giuste chance per passare il turno in Europa League contro il Barcellona dato per molti tra le favorite per la vittoria finale del torneo. Senza la regola del gol in trasferta giovedì si ripartirà da una situazione di assoluto equilibrio, ma questa volta gli azzurri avranno dalla loro il pubblico del Maradona a spingere Insigne e compagni verso l’impresa.

Napoli-Barcellona: le scelte di Spalletti

Saranno novanta minuti di fuoco che Spalletti affronterà con qualche arma in più rispetto alla gara di Cagliari. Tante sono le buone notizie in arrivo dall’infermeria con Insigne e Politano recuperati insieme a Di Lorenzo e tutti in grado di giocare dall’inizio. Non ci saranno invece Lobotka, Anguissa e Lozano. Pochi i dubbi di formazione in vista della gara, in porta torna Meret, davanti a lui dentro tutti i titolari con Mario Rui in leggero vantaggio su Juan Jesus. Fabian Ruiz e Demme comporranno la mediana e il gran ritorno delle ali permetterà a Spalletti di schierare alle spalle di Osimhen il terzetto con Zielinksi al centro, Insigne a sinistra e uno tra Elmas e Politano a destra.

Napoli-Barcellona: le scelte di Xavi

Xavi dal canto suo recupera per la difesa Arahjo, pronto a fare coppia con Piqué davanti a Ter Stegen. Ballottaggio sull’esterno sinistro anche per i blaugrana con Dest e Mingueza a giocarsi la maglia. In mezzo al campo tutto deciso, Busquets sarà il pilastro centrale con Pedri e De Jong ai suoi fianchi a dare qualità ad ogni azione dei catalani. In attacco il Barcellona vive di grande abbondanza, in questo momento Aubameyang e la stella Gavi sembrano imprescindibile, così resta solo un posto da riempire con Ferran Torres in vantaggio su Traorè e Dembelé.

Napoli-Barcellona: le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Rrahamni, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen, Dest, Piquè, Araujo, Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Ferran Torres, Aubamejang, Gavi

Napoli-Barcellona: diretta tv e streaming

La gara di giovedì sera alla 21 sarà tramessa in tv gratis sul TV 8 con prepartita a partire dalle ore 20,30, ovviamente sul sito sarà possibile seguirla gratuitamente anche in streaming. I tifosi abbonati a DAZN potranno seguire la partita anche attraverso la piattaforma.