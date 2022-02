Napoli, verso il Barcellona: l’infermeria si svuota

A caccia dell’impresa con il Maradona sold out, anche se non del tutto pieno viste le restrizioni per gli accessi allo stadio in tempi di pandemia, e qualche recupero di grande importanza. Il Napoli si prepara allla supersfida contro il Barcellona di giovedì sera con qualche sorriso, dopo che ieri il pari con il Cagliari aveva lasciato qualche nube nel cielo azzurro di Castelvolturno. Spalletti proverà ad approfittare dell’1-1 dell’andata per qualificarsi a discapito di quella che per molti è la favorita numero uno per la vittoria finale dell’Europa League.

Napoli-Barcellona: Insigne e Politano recuperano

Servirà un’altra impresa, dopo quella del Camp Nou, per passare il turno e per fortuna del tecnico toscano dall’infermeria stanno aarrivando buone notizie. Lorenzo Insigne ci sarà, il suo stop con il Cagliari è sembrato fin da subito precauzionale, oggi si è allenato con il gruppo anche Politano che quindi ha smaltito a tutti gli effetti il problema muscolare. Sono due recuperi fondamentali perché con il ritorno della ali Spalletti potrà schierare il “suo” Napoli e non quello sperimentale di ieri con la difesa a tre e senza estaerni.

Altra buona notizia è quella che riguarda Di Lorenzo, il terzino che ieri ha dovuto lasciare il campo dopo uno scontro di gioco si è ristabilito e potrà essere della partita. Resteranno ai box, ma dovrebbero recuperare per la supersfida con il Milan sia Lobotka che Anguissa. Anche in questo caso però rispetto a ieri ci sarà un Fabian Ruiz in condizioni nettamente migliori che dovrebbe partire titolare permettendo a Zielinski di tornare sulla linea dei trequarsti in appoggio a Osimhen. Il centravanti continua a combattere con un ginocchio in disordine, ma dovrebbe essere schierato dal primo minuto approfittando del fatto che ieri ha giocato soolo uno spezzone e che ha ancora un paio di giorni per vedere migliorare la situazione.