Napoli-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli per conquistare la decima vittoria di fila tra Serie A e Champions League e magari provare la fuga in testa alla classifica. Il Bologna per rialzarsi dopo due sconfitte di fila e il pari con la Sampdoria. L'arrivo di Thiago Motta non ha regalato particolari benefici e i felsinei ora sono solo due punti sopra alla zona retrocessione.

Napoli-Bologna: le scelte di Spalletti

Pochi cambi per Spalletti che come sempre non vara un turnover integrale, ma fa rifiatare a turno tutti i giocatori. In difesa ci sarà spazio per Ostigard, al posto dell'infortunato Rrhamani, al fianco di Kim, a sinistra possibile l'inserimento di Olivera al posto di Mario Rui. A centrocampo Anguissa è infortunato, al suo posto va Ndombele con Lobotka e Zielinski. Tutto da scoprire l'attacco con Kvaratskhelia sicuro del posto e doppio ballottaggio per le altre maglie: Politano-Lozano e Raspadori-Simeone con i primi favoriti. Osimhen partirà dalla panchina e entrerà per mettere minuti nelle gambe nella ripresa.

Napoli-Bologna: le scelte di Thiago Motta

Il grande dubbio della vigilia è la presenza o meno di Arnautovic in attacco. Il capocannoniere della Serie A è alle prese con la lombagia e non si è allenato con il gruppo durante la settimane. Se non dovesse farcela spazio a Zirkzee sostenuto da un tridente formato da Aebischer, Dominguez, in gol contro la Sampdoria, e Orsolini. Tutto fatto in mediana dove giocheranno Medel e Schouten. Al centro della difesa torna Soumaoro dopo l'infortunio con al fianco Lucumì.

Napoli-Bologna: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Schouten; Aebischer, Dominguez, Orsolini; Zirkzee.

Napoli-Bologna: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Il match del Maradona sarà trasmessa in esclusiva su Dazn con la piattaforma che renderà visbili le immagini sia sul proprio sito ufficiale che sulla App. Il telecronista sarà Ricky Buscaglia con al proprio fianco Simone Tiribocchi al commento tecnico.