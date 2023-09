Napoli, altri guai: infortunio per Juan Jesus e difesa a pezzi

Non è un bel periodo per il Napoli che domani alle 18 contro il Bologna proverà a invertire la tendenza tra tante difficoltà. Rudi Garcia continua a essere nel mirino della critica per i risultati, il ko con la Lazio, il pari con il Genoa e la vittoria nel finale contro il Braga non sono piaciuti, e per un gioco troppo lontano da quello spumeggiante espresso dalla squadra con Spalletti.

Infortunio Juan Jesus, salta Bologna-Napoli

Al Dall'Ara servono quindi risposte ma darle non sarà facile non solo perché la squadra di Thiago Motta è in buona forma, ma perché continuano ad arrivare brutte notizie per gli azzurri Oggi si è infatti fermato per un risentimento muscolare Juan Jesus, il centrale sarà quindi costretto a saltare la sfida al Bologna lasciando sguarnita la retroguardia. Nel reparto difensivo infatti non ci sarà nemmeno Rrahmani, out per infortunio per le prossime due settimane.

Senza i due centrali titolari, Garcia dovrà quindi optare per Ostigard, apparso in difficoltà a Genova, e su Natan, a questo punto pronto per l'esordio da titolare dopo essere stato acquistato in estate direttamente dal Brasile.